Tusk califica de "incidente grave" la caída en Polonia de un probable misil ruso

"Se ha producido una violación del espacio aéreo polaco. Se trata de un incidente grave. Muy probablemente era un misil balístico ruso CH-101", dijo Tusk en una rueda de prensa en Lublin, en el este de Polonia.

Junto a él, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, añadió que "todos los servicios de defensa estuvieron en alerta durante la noche" y se desplegó una operación de vigilancia que incluyó cazas de combate polacos y aliados, así como aviones cisterna que despegaron de Alemania.

La rueda de prensa fue posterior a una reunión convocada por Tusk y a la que asistió, entre otros, el general Ireneusz Nowak, comandante operativo de las Fuerzas Armadas.

En la comparecencia, el ministro de Defensa explicó que "todos los sistemas de defensa aérea fueron puestos en alerta máxima durante la noche".

En total, las defensa polacas detectaron "más de 20 objetos" cerca del espacio aéreo polaco.

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El proyectil impactó en una zona no urbanizada del este de Polonia durante una ofensiva masiva de Rusia contra el oeste de Ucrania, lo que obligó a activar todos los sistemas de defensa nacional y aliada en territorio polaco.

Por su parte, Nowak confirmó que se siguieron todos los protocolos de seguridad y que la incursión del objeto en el espacio aéreo polaco tuvo una duración de seis minutos desde su detección hasta que desapareció de los radares, momento en que un helicóptero se desplazó a la zona donde fue ubicado por última vez.

Según la Policía, el impacto no provocó víctimas ni daños materiales y dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro en una zona rural a unos dos kilómetros de la población más cercana.

Este suceso recuerda al grave incidente del año pasado, cuando se registraron incursiones de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

En aquel episodio, al menos 23 aparatos cruzaron la frontera, lo que obligó a activar cazas aliados y cerrar temporalmente aeropuertos estratégicos como el de Varsovia-Chopin ante lo que se consideró una agresión directa a la soberanía de la OTAN.