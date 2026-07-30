Un nuevo episodio de calor sofoca a Italia con más de 40 grados y un intenso bochorno

El pico térmico de este periodo estival se alcanzará entre el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, cuando en puntos del interior y del norte del país los termómetros rozarán los 41 °C, mientras que en ciudades como Florencia, Ferrara, Módena, Piacenza y áreas del interior de la isla de Cerdeña se prevén máximas de 40 °C, de acuerdo con el portal especializado iLMeteo.it.

A las altas temperaturas se sumará un fuerte índice de humedad que alcanzará el 70 % en zonas costeras y en la llanura del Po (norte), a la vez que en localidades de la costa central, la combinación de 37 °C reales con el bochorno elevará la sensación térmica hasta los 44 °C, en condiciones propias de climas subtropicales.

Las masas de aire cálido también afectan a la alta montaña, donde la cota del cero térmico (la altitud a partir de la cual las temperaturas son negativas) se situará entre los 4.500 y los 5.000 metros.

Estos registros, hasta 8 °C por encima de la media de la época, incrementan el riesgo de deshielo en los glaciares alpinos.

La previsión indica que las altas temperaturas y las "noches tropicales", en las que las mínimas urbanas no bajan de los 25 °C, se mantendrán durante la primera semana de agosto.

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Se espera una primera atenuación del calor en el centro y norte del país hacia el 8 o 9 de agosto.