Una afgana, la primera acusada ante un tribunal de deportación para "terroristas" en EEUU

Nazira Haji Zada, de 47 años y residente en Fort Worth (Texas), fue detenida a principios de esta semana, después de que el DOJ presentara la acusación el pasado 15 de julio ante el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC), un órgano que había permanecido inactivo desde su creación, aprobada por el Congreso estadounidense en 1996.

La solicitud de expulsión expedida contra Zada se basa en su supuesta participación en un complot para perpetrar un tiroteo masivo inspirado en Estados Islámico (ISIS, en inglés) el 5 de noviembre de 2024, fecha en que se celebraron elecciones en EE.UU., en un caso por el que fueron condenados su hijo, Abdullah Haji Zada, y su yerno, Nasir Ahmad Tawhedi, explicó el DOJ en un comunicado.

El año pasado, Tawhedi, de 28 años, se declaró culpable de delitos relacionados con el terrorismo, tras admitir que entre junio y octubre de 2024, conspiró con al menos otra persona para comprar dos fusiles AK-47, 500 cartuchos de munición y 10 cargadores, con la intención de llevar a cabo el ataque, que se evitó gracias a su detención un mes antes.

Según la denuncia penal, para recaudar fondos destinados al ataque, la familia comenzó a vender sus bienes y compró boletos de avión de solo ida hacia Afganistán, poco antes del tiroteo planeado.

En concreto, a Zada se le acusa de firmar un contrato para vender la casa familiar.

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La inmigrante se presentó en una audiencia hoy en Washington frente al ATCR, lo que marca la primera vez que un extranjero es llevado a esta corte, sobre la que expertos legales han expresado preocupaciones por el riesgo de caer en la inconstitucionalidad al no respetar el debido proceso.

Un argumento que esbozó hoy en la audiencia el defensor público Matthew Farley, que representa a Zada, al acusar al Departamento de Justicia de "vulnerar" los derechos de su cliente, según información citada por CBS.

La corte, integrada por jueces federales de varios distritos, ordenó que la mujer permanezca bajo custodia mientras se revisa su caso.