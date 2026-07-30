Utilidad de Comisión Federal de Electricidad en México cae un 30,7 % en semestre de 2026

En el segundo trimestre, de abril a junio, la utilidad neta fue de 48.026 millones de pesos (2.749 millones de dólares), un 43,4 % inferior a los 84.783 millones de pesos (4.853 millones de dólares) reportados un año antes, según el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La empresa pública explicó que, aunque mejoró su desempeño operativo, el resultado estuvo afectado por la disminución de la utilidad cambiaria.

Precisó que el 52 % de su deuda está denominada en moneda extranjera, principalmente en dólares, por lo que está expuesta "al riesgo de devaluación del peso frente al dólar".

La utilidad cambiaria ascendió a 21.321 millones de pesos (1.220 millones de dólares) entre abril y junio, frente a 57.704 millones de pesos (3.303 millones de dólares) del mismo periodo de 2025.

Los ingresos acumulados disminuyeron un 2,2 %, hasta 332.229 millones de pesos (19.017 millones de dólares), debido principalmente a menores recursos por la venta de combustibles a terceros y los servicios de transporte de energía, afectados por el comportamiento de los precios del gas natural.

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En el segundo trimestre los ingresos fueron de 172.570 millones de pesos (9.878 millones de dólares), un 1,2 % menos interanual.

El costo de ventas semestral cayó un 8,4 %, hasta 249.369 millones de pesos (14.274 millones de dólares), lo que permitió que la utilidad bruta creciera un 22,7 %, hasta 82.861 millones de pesos (4.743 millones de dólares).

Asimismo, la utilidad de operación aumentó un 15,2 % en el semestre, a 72.158 millones de pesos (4.130 millones de dólares).

La CFE destacó además que su ebitda acumulado alcanzó 119.022 millones de pesos (6.813 millones de dólares), el mayor nivel para un primer semestre desde 2018, con un margen del 35,8 %.

Las ventas de energía eléctrica se mantuvieron estables en 244.519 millones de pesos (13.997 millones de dólares), impulsadas por un crecimiento del 10,1 % en el sector doméstico.

Al cierre de junio, la deuda total se ubicó en 481.448 millones de pesos (27.559 millones de dólares), un 0,3 % menos que al cierre de 2025, mientras que el efectivo y equivalentes aumentaron un 17,5 %, hasta 171.799 millones de pesos (9.834 millones de dólares).

La empresa atendió a 50,1 millones de clientes, un 1,5 % más que un año antes, mantuvo una cobertura eléctrica del 99,87 % de la población y reportó una capacidad real instalada de 64.020 megavatios.