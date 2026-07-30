Wall Street abre en verde impulsado por Microsoft y el rebote de los semiconductores

Unos quince minutos después de la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones sumaba 347 puntos, hasta los 57.941; el selectivo S&P 500 ganaba un 1,22 %, hasta los 7.405 enteros; y el tecnológico Nasdaq subía un 2,32 %, hasta las 25.010 unidades.

El mercado rebotaba tras la fuerte caída del miércoles, cuando el Dow Jones perdió más de 1.100 puntos, su peor sesión desde abril de 2025, después de que la Fed decidiera mantener los tipos de interés y afirmara que seguirá evaluando la evolución de la economía antes de adoptar nuevos cambios en su política monetaria.

Entre las empresas más destacadas tras la apertura destacaba Microsoft, que se disparaba un 14,83 % después de presentar ayer unos resultados trimestrales que reflejaron un fuerte crecimiento de su negocio de computación en la nube Azure.

En cambio, Meta caía un 8,85 % tras publicar una previsión de ingresos que decepcionó a los inversores, en un contexto de elevado gasto para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Las acciones del sector de semiconductores rebotaron tras las perdidas, que llevaron al Nasdaq 100 a territorio de corrección por primera vez desde abril.

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Micron ganaba un 12,29 % tras la apertura, mientras que AMD se anotaba un 11,32 %. Además, Marvell Technology subía un 10,14 % y Lam Research, un 21,3 %.

Los inversores analizan también la batería de datos macroeconómicos divulgados antes de la apertura del parqué. El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 1,5 % en el segundo trimestre, por debajo del 1,8 % esperado por los analistas y del 2,1 % registrado en los primeros tres meses.

Asimismo, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, cayó un 0,1 % en términos mensuales y situó la tasa interanual en el 3,7 %, en línea con las previsiones.

Los inversores siguen también atentos a la evolución de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que en los últimos días han vuelto a alimentar la volatilidad en el parqué.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 1,26 %, hasta los 4.145 dólares la onza; la plata, un 0,19 %, hasta los 58,2 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sumaba 3 puntos básicos, hasta el 4,653 %.