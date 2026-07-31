Agentes mexicanos arrestan sospechoso ligado a homicido en mayo pasado de estadounidenses

En un comunicado conjunto emitido este viernes, agencias de seguridad mexicanas explicaron que tras varias investigaciones los agentes ubicaron a Iván 'N, en la alcaldía Milpa Alta, sur de la capital.

El sujeto fue capturado cuando manipulaba diversos envoltorios con aparentes narcóticos, por lo que los agentes llevaron a cabo una revisión de seguridad.

Tras la inspección, los agentes le decomisaron cuarenta dosis de marihuana, veinte dosis de cocaína, dinero en efectivo, una mochila tipo repartidor, un teléfono celular y una motoneta.

Según fuentes de seguridad y medios capitalinos, el sujeto arrestado es a Iván Lazcano Álvarez, de 33 años, quien está relacionado con la investigación por la desaparición y el posterior homicidio de los ciudadanos estadounidenses Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, ocurridos el 20 de mayo del año en curso.

El reporte recordó que durante junio fueron capturadas siete personas en la Ciudad de México y el Estado de México presuntamente relacionadas con los hechos.

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En el operativo participaron agentes de las secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), además de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.