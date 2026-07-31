Al menos 11 muertos, cinco de ellos menores, en un accidente de tráfico en Sudáfrica

"Hasta el momento, se han reportado once personas fallecidas: cinco niños y seis adultos. Su género e identidad no se pueden determinar completamente en esta etapa", indicó el portavoz del Ministerio de Salud del Estado Libre, Mondli Mvambi, en declaraciones recogidas por medios locales.

El accidente ocurrió la noche del jueves cuando el vehículo viajaba desde Ciudad del Cabo a Johannesburgo, una travesía de casi 1.400 kilómetros, según el portavoz de la Corporación de Gestión del Tráfico Vial (RTMC), Simon Zwane.

"Los servicios de emergencia respondieron con rapidez al lugar del accidente, donde 66 pasajeros también resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir tratamiento", añadió Zwane.

Tras ello, detalló que aún se están llevando a cabo investigaciones sobre el accidente, y expresó sus "más sentidas condolencias" a las familias de los afectados.

Zwane también pidió a los conductores extremar la precaución al circular por la zona.

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El pasado mes de enero, la ministra sudafricana de Transporte, Barbara Creecy, señaló que el número de muertos en accidentes de tráfico en Sudáfrica es una "vergüenza nacional".

Creecy hizo ese comentario tras presentar estadísticas de la pasada temporada de fiestas navideñas en el país, en la que solamente en diciembre murieron 1.427 personas en la carreteras sudafricanas, un 5 % por menos que un año antes.