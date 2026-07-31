Al menos una veintena de muertos y 38 heridos en un accidente de autobús en Argelia

El siniestro se produjo en una carretera local de la provincia de Béchar (este), a unos 750 kilómetros de la capital, cuando un autobús de pasajeros volcó y se precipitó por una pendiente, dando varias vueltas hasta que el vehículo paró.

Las autoridades de Protección Civil alertaron, a través de su cuenta de Facebook, que "se espera que el número de víctimas se vea aumentado, una vez finalice la operación de rescate y se consigan extraer todos los cuerpos de fallecidos o heridos".

La fuente no detalló cuántas personas viajaban en el autobús, procedente de la provincia de Sétif (centro), a más de mil kilómetros de distancia del lugar donde ocurrió el suceso.

Las operaciones de rescate y "evacuación médica para los heridos siguen en curso con la llegada de más efectivos y vehículos, con el fin de intensificar las acciones necesarias y reducir el tiempo de acción, con una importancia vital".

Los heridos están siendo trasladados a los hospitales y centros médicos más cercanos, en función de la gravedad de las lesiones, mientras los fallecidos son llevados al depósito de cadáveres para ser identificados y entregados a sus familiares.

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Aunque los accidentes de autobús en Argelia son frecuentes, este es el más grande que se produjo en el último año, seguido de otro registrado en agosto de 2025, en el que fallecieron 18 personas.

El Gobierno del país magrebí puso en marcha el pasado septiembre un proyecto para la renovación de autobuses, al reconocer que la gran mayoría superaban los 30 años de antigüedad, lo que "aumenta notablemente" el riesgo de accidentes por fallos mecánicos.