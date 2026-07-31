Arresto domiciliario para un exalcalde implicado en asesinato de ambientalista en Honduras

"La defensa legal pidió cambio de la medida cautelar de la prisión preventiva a un arresto domiciliario, de tal forma que fue concedida", dijo a periodistas el portavoz del tribunal de San Pedro Sula, norte de Honduras, Ruy Barahona.

El portavoz judicial señaló que el abogado de Fúnez, de 76 años, solicitó la revisión de las medidas cautelares al argumentar que el exalcalde tiene problemas de salud y que su permanencia en prisión suponía un riesgo debido a su estado médico y su edad.

Fúnez y el empresario Héctor Méndez fueron capturados el 12 de mayo pasado en el municipio de Tocoa, departamento de Colón (Caribe), y están acusados por el Ministerio Público (Fiscalía) del delito de asociación para delinquir y del asesinato de Juan López.

Juan López fue asesinado la noche del 14 de septiembre de 2024 dentro de su vehículo tras salir de una iglesia en la que era predicador.

Horas antes del crimen, el también concejal de la Alcaldía de Tocoa por el ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) había pedido públicamente la renuncia de Fúnez como alcalde por su presunta implicación en actos de corrupción.

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López era un reconocido líder comunitario y ambientalista que se oponía al proyecto minero Guapinol, por la supuesta ilegalidad en la concesión otorgada a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company) y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2013.

Por el asesinato del López también enfrentan juicio otros tres hombres, señalados como los presuntos autores materiales del crimen.

El exalcalde, quien niega las acusaciones de ser uno de los responsables del asesinato de López, también ha sido vinculado con narcotraficantes con los que presuntamente se reunió en 2013, junto al exdiputado Carlos Zelaya, para financiar una campaña política del Partido Libre con miras a las elecciones generales de ese año.

Un video de 2013, difundido el 3 de septiembre de 2024, muestra a narcotraficantes supuestamente negociando sobornos con Fúnez y Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya.

El video fue grabado con una cámara oculta en el reloj de Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los exlíderes del cartel Los Cachiros, y entregado a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en diciembre de 2013.