China lleva a cabo nuevas maniobras aeronavales en atolón disputado con Filipinas

El Comando del Teatro de Operaciones del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) informó este sábado de que los ejercicios se desarrollaron en las aguas territoriales, el espacio aéreo y las zonas marítimas y aéreas próximas al arrecife, conocido por China como Huangyan y por Filipinas como Bajo de Masinloc.

Según el mando militar, las maniobras constituyen una "acción necesaria" ante la situación actual en el mar de China Meridional y frente a las actuaciones de "determinados países" que, a su juicio, socavan la paz y la estabilidad regional.

El objetivo de los ejercicios, añadió, fue comprobar y mejorar la capacidad de combate de las tropas para defender la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China.

El jueves, el Ejército y la Guardia Costera china anunciaron un refuerzo de las patrullas militares y de "aplicación de la ley" en torno al atolón, donde Pekín asegura haber intensificado su presencia desde julio y haber adoptado medidas para expulsar embarcaciones que considera incursiones ilegales.

En los últimos días, ambas partes se han acusado mutuamente de provocar varios incidentes en las inmediaciones de Scarborough y del arrecife Second Thomas, otro de los principales focos de fricción entre China y Filipinas en el mar de China Meridional.

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China mantiene el control efectivo de Scarborough desde 2012 y reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una reivindicación que también alcanza zonas reclamadas por Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.