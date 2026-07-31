Costa expresa solidaridad con España y destaca su "firme respuesta" ante crisis en Ceuta

"Expreso mi solidaridad con España ante la situación actual de inmigración irregular en Ceuta", manifestó el político socialista y ex primer ministro de Portugal en un mensaje en X.

Costa destacó que "la firme respuesta de España, que incluye las devoluciones aceleradas que se están llevando a cabo, demuestra nuestra determinación de proteger nuestras fronteras exteriores, luchar contra la inmigración irregular y desmantelar las redes criminales de tráfico de personas".

Asimismo, recordó que "los nacionales de terceros países que se encuentran en Ceuta no disfrutan de libre circulación hacia la España peninsular ni hacia el resto del espacio Schengen", después de que políticos de varios países europeos hayan sugerido "expulsar" a España de Schengen.

El líder europeo alabó finalmente "la estrecha cooperación de España con Marruecos a la hora de abordar este reto común y garantizar unas devoluciones rápidas" y aseguró que seguirá "en estrecho contacto con las autoridades españolas en los próximos días".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó hoy de "inaceptables" las imágenes que llegan desde Ceuta, donde decenas de miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron de forma irregular por el espigón fronterizo hasta territorio español, y pidió que "las devoluciones sean rápidas, tal y como permiten nuestras normas".