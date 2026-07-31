Cuba incauta droga llegada en avión desde EEUU y oculta en un paquete de alimentos

El vicejefe primero de la Aduana, William Pérez, refirió en redes sociales que "el bulto arribó por vía aérea y la droga estaba en forma de crema", sin dar detalles de la cantidad de la droga decomisada y si el portador fue un pasajero.

"Nuevamente la técnica canina hizo gala de sus capacidades y preparación dando paso a la continuidad de las acciones investigativas hacia la profundidad que permitieron asestar un contundente golpe a quienes intentan contaminar nuestra sociedad con drogas", indicó la Aduana en redes sociales.

Un caso similar fue reportado por la institución el pasado 19 de julio, cuando interceptó el mismo tipo de droga enmascarada en dos cajas de alimentos procedentes de EE.UU. en el aeropuerto internacional de La Habana.

Días antes también había revelado que sus agentes descubrieron más de 10 kilos de cocaína líquida ocultos en frascos de champú y otros productos para el tratamiento del cabello.

El vicejefe de la Aduana declaró entonces que esa detección es una "muestra clara de la intencionalidad de vulnerar los controles a fin de introducir el ilícito, empleando nuevamente aquellas mercancías contempladas en las exenciones arancelarias vigentes".

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Las autoridades de la isla afirman que Cuba "no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas" y que mantienen una política de "tolerancia cero" contra los estupefacientes.

En 2025 se incautaron de un total de 507 kilos de droga, principalmente cocaína, y detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes, de acuerdo con informes oficiales.