De la duda a la verificación:¿por qué la mayor universidad mexicana examinará a admitidos?

La medida, inédita en la historia reciente de la institución, busca preservar la equidad del concurso y se suma a un debate que ya enfrentan universidades de distintos países sobre cómo garantizar la integridad académica frente al uso de la inteligencia artificial (IA).

1.- ¿Por qué la UNAM decidió revisar el proceso?

La Comisión Técnica creada por el rector Leonardo Lomelí analizó los resultados del examen aplicado a 158.727 aspirantes y concluyó que la distribución de los puntajes cambió de manera significativa respecto de los cinco años anteriores.

Entre 2021 y 2025, alrededor del 3,5 % de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos; en 2026 esa proporción aumentó a 16,3 %. Quienes lograron 110 o más aciertos pasaron de 0,9 % a 5,5 %, un incremento cercano a seis veces.

A ello se sumaron reportes sobre posibles apoyos externos, suplantación de identidad y el uso de herramientas de inteligencia artificial durante la prueba.

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2.- ¿Qué es un examen de control?

La UNAM insiste en que no se trata de repetir el examen de admisión, sino de un mecanismo de verificación previsto en la propia convocatoria.

A diferencia de un examen de selección ordinario, este tipo de pruebas no busca calificar desde cero el nivel académico, sino comparar los resultados obtenidos en un entorno supervisado presencialmente contra las puntuaciones registradas en pruebas remotas o digitales.

Su función es actuar como un filtro de seguridad e integridad académica en los procesos de ingreso.

La Comisión Técnica de la UNAM subrayó que la convocatoria "no constituye una imputación de conducta irregular" contra los aspirantes.

3.- ¿Quiénes deberán presentarlo?

La recomendación contempla convocar a quienes ya habían recibido un aviso de selección y a quienes obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo con el que fue posible ingresar entre 2021 y 2026 a la misma carrera, plantel y modalidad.

El examen será presencial y los lugares se asignarán con base en los resultados obtenidos en esta evaluación.

La Comisión Técnica analizó distintos escenarios y concluyó que un examen de control era la opción que menos afectaba el calendario escolar y que permitía conservar el trabajo realizado durante el proceso original.

Además, evita obligar a los más de 158.000 aspirantes a repetir todo el procedimiento, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

La expansión de la inteligencia artificial generativa ha llevado a universidades de todo el mundo a revisar sus sistemas de evaluación.

Instituciones como Harvard, Stanford y la Universidad de Cambridge han endurecido sus políticas sobre el uso de herramientas como ChatGPT, incrementando los exámenes presenciales y las evaluaciones orales para verificar que los conocimientos correspondan realmente al estudiante.

En Estados Unidos, además, algunos profesores han detectado diferencias significativas entre el desempeño de estudiantes en evaluaciones realizadas en casa y exámenes presenciales, un fenómeno que ha reabierto el debate sobre el impacto de la IA en la integridad académica.

Más allá del resultado del proceso de admisión, el caso de la UNAM abre un debate sobre el futuro de los exámenes de alto impacto.

La universidad apostó por un modelo completamente digital para ampliar el acceso y reducir barreras geográficas, pero la crisis evidenció que la tecnología también plantea nuevos desafíos para garantizar la autenticidad de las evaluaciones.

El desenlace del examen de control podría convertirse en un precedente para otras instituciones de educación superior que buscan incorporar herramientas digitales sin comprometer la equidad, la transparencia y la confianza pública en sus procesos de selección.