Demócratas piden que Orlando Hernández sea juzgado en Honduras, tras indulto de Trump

"El poder judicial de Honduras no debe ceder ante presiones políticas; por el contrario, debe avanzar en el caso de corrupción contra Hernández para hacer justicia a sus numerosas víctimas", explicaron en la declaración los congresistas Ilhan Omar, Greg Casar y Jesús "Chuy" García.

Trump indultó al expresidente de Honduras de su condena de 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos el 1 de diciembre de 2025, aunque lo hizo público antes, el 28 de noviembre, pocos días antes de que el país centroamericano celebrara elecciones generales.

"El regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras marca un nuevo capítulo en la corrupción y el menosprecio de Trump por el Estado de derecho, luego de que su indulto presidencial permitiera al narcotraficante convicto, y exgobernante autoritario volver al país", explicaron los congresistas en su comunicado.

El texto del Caucus Progresista asegura que "la llegada de este capo de la droga como hombre libre deja al descubierto la hipocresía de la llamada 'guerra contra el narcoterrorismo' de Trump".

Además, añade que la Administración "ha utilizado este pretexto para matar a cientos de personas mediante ataques aéreos extrajudiciales, sin garantizar el debido proceso ni presentar pruebas de irregularidades, todo ello mientras fortalecía a narcotraficantes como Hernández".

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Los congresistas apuntan además a la "flagrante injerencia electoral de la Casa Blanca" ya que "Nasry Asfura, el candidato presidencial de derecha elegido personalmente por Trump, ganó por un estrecho margen la presidencia de Honduras en diciembre", tras el anuncio del indulto.

Los legisladores se comprometen a ejercer la "facultad de supervisión en el Congreso" para investigar el indulto y las circunstancias que lo rodearon, "incluidos sus intentos de socavar la democracia y militarizar todo el hemisferio".

"Asimismo, nos comprometemos a poner fin a la histórica complicidad de Estados Unidos en la represión estatal en Honduras y en el retroceso democrático en toda la región", indicó la nota.

Hernández comparecerá el próximo 3 de agosto en la audiencia inicial del proceso, después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja de Interpol en su contra para permitir su presentación voluntaria.