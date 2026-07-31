El exmandatario peruano Ollanta Humala acusa a la Fiscalía de perseguirlo por su ideología

Humala declaró, antes de ingresar a su casa en Lima y después de abandonar el penal de Barbadillo, que él, su esposa, Nadine Heredia, y su círculo más cercano en el Partido Nacionalista Peruano fueron "perseguidos por nuestra ideología", que fue ubicándose hacia la centroizquierda en su gestión como mandatario.

"Estos sicarios, el brazo armado del Ministerio Público, del Equipo Especial Lava Jato, usurparon funciones del Poder Judicial", afirmó el exmandatario en referencia a los fiscales a cargo de investigar la presunta financiación irregular de sus campañas con aportes de la empresa brasileña Odebrecht o del gobierno del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.

El exgobernante reiteró que jamás recibió aportes de campaña y que este proceso "es el buque insignia porque el resto de casos (abiertos en su contra) están relacionados (también) a las empresas brasileñas", como son las investigaciones sobre el Club de la Construcción, el Gasoducto del Sur y el proyecto de irrigación Olmos.

No obstante, el exjefe de Estado aseguró que van a enfrentar todos esos procesos en curso.

"La sentencia del TC nos demuestra que la decisión del asilo político de mi esposa y mi hijo fue lo correcto", afirmó Humala sobre el pedido que hizo a Brasil, donde vive la exprimera dama desde el año pasado con el menor de sus hijos.

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En ese sentido, confió en que "la justicia reflexione y permita que mi esposa regrese" a Perú, dado que al anular el proceso también liberaría a Heredia de la imputación en su contra.

El expresidente añadió que al Partido Nacionalista, que fundó con su cónyuge, también lo han "criminalizado" y señaló que "el Estado nos debe una disculpa".

Un juez peruano ordenó este viernes la excarcelación de Humala, después de que en la víspera el Tribunal Constitucional del país anulara el proceso que llevó al exmandatario a ser condenado a quince años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia.

El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional atendió favorablemente la demanda de los abogados del exjfe de Estado para que la liberación se produjera lo antes posible, según anunció a través sus canales la Corte Superior Nacional.

Humala llevaba en prisión desde abril de 2025, cuando fue condenado por lavado de dinero en un caso que ahora el Tribunal Constitucional estableció que fue ilegal, al considerar que la acusación por lavado de activos carecía de sustento y la ocultación de donaciones para la campaña electoral no estaba tipificado como delito en el momento de los hechos.