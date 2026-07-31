El líder golpista birmano visitará Bangkok con vistas a romper el aislamiento del régimen

El viaje al país vecino tendrá lugar el próximo jueves y viernes, apuntó la portavoz de la Cancillería tailandesa Jaithai Upakarnitikaset en una rueda de prensa en la que evitó aportar más detalles sobre la visita de líder golpista.

Tailandia lleva semanas subrayando su apuesta por "restablecer" relaciones con el Gobierno militar birmano en asuntos como la lucha contra el nacotráfico y contra los centros de estafas digitales, así como para fortalecer la seguridad fronteriza.

A mediados de julio, Bangkok ya acogió la primera reunión desde el golpe de Estado de 2021 entre los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático y el jefe de la diplomacia del Gobierno militar birmano para acercar posturas y buscar una salida pacífica a los conflictos de ese país, agravados por la sublevación castrense.

Esta será la primera visita a Tailandia de Min Aung Hlaing, quien ha visitado India, China y Laos desde su nombramiento como presidente birmano en abril por un Parlamento copado por militares, después de unas elecciones sin oposición real celebradas entre el pasado diciembre y enero.

Durante sus recientes viajes, el líder golpista ha sido recibido con honores de Estado y mantenido reuniones con el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente chino, Xi Jinping, entre otros actos.

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Estas visitas son inusuales y sugieren una cierta expansión de su reconocimiento externo, pues desde el golpe de 2021 apenas había salido de Birmania, salvo para viajes excepcionales a China (el primero en noviembre de 2024) y a otros países socios como Rusia y Bielorrusia.

En 2025, Min Aung Hlaing ya visitó la capital tailandesa para participar en el foro de cooperación económica y técnica BIMSTEC (siglas en inglés de Iniciativa de la Bahía de Bengala para la Cooperación Técnica y Económica Multisectorial).

Min Aung Hlaing era el jefe del Ejército cuando en 2021 encabezó la asonada que derrocó a la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi y a su Gobierno, poniendo fin a una década de transición democrática y agravando la guerra civil que el país arrastra desde hace décadas.

Suu Kyi fue trasladada de prisión a arresto domiciliario, según anunció a finales de abril el líder castrense, si bien ni su familia ni socios políticos conocen su paradero.

La asonada exacerbó la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, con decenas de miles de personas aún detenidas y más de 8.200 civiles muertos a manos de las fuerzas de seguridad, según los últimos datos de la Asociación birmana para la Asistencia de Prisioneros Políticos.