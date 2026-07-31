El megaincendio de Gironda mantiene en alerta a Francia pese a la situación estabilizada

La Prefectura de Gironda informó a primera hora de que las llamas siguen contenidas dentro de la extensión de las 42.000 hectáreas, aunque persisten focos activos en Claouey, Lanton, Le Porge y Lacanau.

El descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad durante la noche permitieron a los cerca de 3.300 bomberos concentrarse en consolidar los bordes del incendio, eliminar puntos calientes y asegurar las zonas quemadas para facilitar el regreso de la población evacuada.

En una entrevista concedida este viernes a la emisora de radio RTL, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, insistió en que el fuego está "estabilizado", pero advirtió de que "todavía no está perimetrado" porque siguen existiendo focos activos.

El ministro elogió el trabajo "extraordinario" de bomberos, militares, agricultores y voluntarios, que han abierto cortafuegos, realizado talas preventivas e incluso encendido fuegos tácticos para frenar el avance de las llamas.

Pese a la evolución favorable, Nuñez subrayó que el riesgo sigue siendo "extremadamente importante" y pidió "no bajar absolutamente la guardia", ya que la temporada de incendios será "complicada" y los grandes fuegos pueden aparecer "en cualquier parte del territorio nacional".

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El Gobierno mantiene además la prudencia sobre el regreso de los evacuados. Desde el martes han podido volver a sus hogares 144.000 personas de doce municipios, de las 224.000 que fueron evacuadas, pero las autoridades mantienen cerradas otras zonas, como parte de la turística península de Cap-Ferret, donde aún persisten los focos calientes.

Nuñez recordó que quienes regresen deberán estar preparados para una eventual nueva evacuación si la situación vuelve a deteriorarse.

Superada la fase más crítica de la emergencia, el Ejecutivo ha puesto el foco en las responsabilidades del incendio de Gironda, el más importante registrado en Francia desde la Segunda Guerra Mundial.

El ministro prometió que se examinarán las críticas de algunos vecinos de Le Porge, una de las localidades más castigadas por el incendio y donde decenas de viviendas fueron destruidas, que acusan a los servicios de emergencia de haber priorizado la protección de Cap-Ferret frente a otros municipios durante los momentos más duros del incendio.

"No hubo ninguna instrucción, ni local ni nacional, para privilegiar un lugar sobre otro", aseguró Nuñez en RTL, quien defendió que la única prioridad de los equipos desplegados fue "salvar vidas humanas".

En paralelo, el Gobierno endurece su respuesta contra los autores de incendios.

Según el ministro, desde el inicio de la ola de fuegos fueron detenidas 308 personas en toda Francia, dos tercios de ellas por incendios presuntamente provocados de forma intencionada. Unas 120 son menores de edad.

Además, 33 personas se encuentran ya en prisión preventiva o han sido condenadas, mientras que las investigaciones continúan.

Nuñez avanzó que el futuro proyecto de ley sobre protección civil incluirá previsiblemente un refuerzo de las obligaciones de limpieza de parcelas forestales y un endurecimiento de las sanciones penales para los responsables de incendios.

Como medida inmediata, anunció también el refuerzo de los controles de gendarmes en los macizos forestales de todo el país para prevenir nuevas igniciones en una temporada que calificó de "inédita".