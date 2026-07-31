El Niño se intensificará en agosto, con temperaturas superiores a la media a nivel global

África, el sur de Europa, la península Arábiga, el subcontinente indio, Asia Oriental, América Central, el Caribe, el sur de África, gran parte de América del Sur y Nueva Zelanda serán las zonas más afectadas por este aumento de temperaturas, predijo la OMM en su nuevo informe.

En cuanto a los patrones pluviométricos, la OMM espera condiciones más húmedas de lo normal en zonas como el sur de Europa o el sureste de Sudamérica y, por contra, un clima más seco en el noroeste suramericano y el norte europeo, entre otras regiones.

"El Niño se está intensificando y añadiendo combustible a un planeta que ya está en llamas, con calor abrasador, incendios forestales apocalípticos y mares con temperaturas récord", indicó el secretario general de la ONU, António Guterres, al publicarse los datos de la OMM.

El máximo responsable de Naciones Unidas volvió a señalar a los combustibles fósiles como los principales responsables de "avivar las llamas de esta crisis".

"Más carbón, petróleo y gas conducirán a un futuro más inflamable y, si no actuamos, los peligros serán aún más mortales", alertó.

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Los datos de los principales centros mundiales de previsión meteorológica muestran, según la OMM, que la temperatura de la superficie marina en el periodo estudiado será en torno a 2,9 grados centígrados superior a la media estacional.

Ello irá acompañado de un "dipolo Índico positivo", patrón climático conforme al cual la parte occidental de ese océano presenta temperaturas medias más elevadas, mientras que en la oriental son inferiores al promedio.

"En conjunto, estos factores oceánicos pueden amplificar los efectos climáticos regionales, incluidos los riesgos de sequía, inundaciones e incendios forestales", especialmente en la cuenca del océano Índico, concluyó la OMM.

La agencia meteorológica de la ONU subrayó que está reforzando los servicios de información climática y los sistemas de alerta temprana para ayudar a gobiernos y comunidades vulnerables a prepararse ante los posibles impactos del esperado aumento de las temperaturas.