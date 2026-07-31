El papa se reunió con Patti Smith, la "sacerdotisa del rock"

"Fue increíble", se le escucha decir a la cantautora en un vídeo publicado en las redes sociales por el subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro.

Spadaro aseguró en X que "fue una audiencia extensa que se sintió más como una conversación entre dos personas que descubren que son viejos amigos, compartiendo recuerdos tejidos con palabras y música, sueños, visiones y esperanzas, tanto del pasado como del presente".

Smith, que cumplirá ochenta años el próximo diciembre, conoció en 2013 durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro al papa Francisco y al año siguiente actuó en el Vaticano.

Aunque se ha declarado no católica, explicó que sentía una profunda cercanía con Francisco.

En el Pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia, situado en la Iglesia degli Scalzi, junto con el colectivo internacional de arte sonoro Soundwalk Collective, la cantante interpretó 'Sonic Prayer', una composición incluida en el proyecto The Ear Is The Eye Of The Soul, un viaje inmersivo que reúne a veintiún artistas internacionales, entre ellos Brian Eno.