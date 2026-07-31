El retorno masivo de migrantes a Marruecos encauza la situación en Ceuta tras 57 muertes

A las seis de esta tarde (16:00 GMT) ya habían retornado a Marruecos 48.300 migrantes de los 50.000 que se calcula que cruzaron en las últimas horas a nado y a través de las vallas desde Marruecos.

Según pudo comprobar EFE, miles de personas enfilaron la carretera de acceso a la frontera para regresar a Marruecos este viernes por varios motivos, entre ellos el acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.

Durante toda la jornada, después de que ayer miles de personas cruzaran la frontera, la Guardia Civil, reforzada por los efectivos que el Gobierno envió del Ejército, ha estado actuando a pie de playa en la zona fronteriza del Tarajal para impedir el acceso de más personas por el mar.

Esta enclave español en el norte de África, apenas tiene 83.500 habitantes, por lo que, como comparó hoy el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, la entrada de 50.000 personas "es como si en el conjunto de España entraran en 24 horas unos 34 millones de personas", por lo que aseguró que su ciudad está "al borde del colapso".

Además, las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia han recuperado en las últimas horas 57 cuerpos de migrantes que han fallecido al intentar entrar a nado a la ciudad, lo que eleva el total en todo el año a 89, cifra que ya supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de suceso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó hoy Ceuta, desde donde se refirió a una crisis que lo ha puesto frente a toda Europa, que ha pedido unánimamente contundencia y mayor control para que los migrantes no lleguen al continente europeo.

Sánchez recordó que las entradas irregulares registradas por Frontex en países como Italia -el país más crítico con España que ha pedido que se cierre Schengen y ha ido un paso más allá al reintroducir controles en puertos y aeropuertos para los ciudadanos no europeos procedentes de España- entre 2021 y 2026 duplican las de España y pidió respetar los tratados europeos.

"La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no", dijo en un mensaje en X el jefe del Ejecutivo después de que el gobierno italiano planteara suspender la aplicación del tratado de Schengen de libre circulación y vinculara la crisis de Ceuta con su política migratoria.

Sin embargo, Sánchez se abrió a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan "de la manera más eficiente posible" y reiteró que su Ejecutivo está utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta.

En su opinión, lo sucedido es consecuencia de la propagación en redes sociales por parte de las mafias que trafican con personas, de una "lectura interesada" de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español que impedía las devoluciones de personas que entran en el país por mar.

Varios expertos ya apuntaban en días pasados a este efecto llamada, que tras la sentencia del Supremo, ha provocado el boca a boca de quienes llegaron en días anteriores a Ceuta sin que les devolvieran ni les detuvieran.

Ha sido este mismo efecto llamada de las redes sociales, con mensajes falsos sobre la supuesta apertura de la frontera española para el libre paso sin documentos, el que ha servido ahora también para que miles de personas vuelvan a Marruecos.

"Hermana, ni lo intentes. Los españoles están muy movilizados, no dejan entrar a nadie y los que logramos pasar estamos volviendo. Que no se te ocurra venir", advertía exhausto uno de los jóvenes a una reportera de EFE a la que confundió con una migrante.