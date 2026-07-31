Florida registra la primera muerte de 2026 en EE.UU. por una bacteria carnívora en el mar

El fallecimiento, provocado por la bacteria Vibrio vulnificus, se registró el jueves en el condado de Palm Beach, de acuerdo con el último boletín disponible del Departamento de Salud del estado.

Además, informó de doce casos registrados en 2026, repartidos por los condados de Miami-Dade (2), Palm Beach (2), Lee (2), Bay, Hillsborough, Marion, Okaloosa, Polk y St. Johns.

El estado reportó 33 casos y cinco muertes el año pasado a causa de esta bacteria, que se alimenta de carne humana, vive en aguas marinas cálidas y también puede contraerse al comer mariscos crudos en concha, en particular ostras.

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan no entrar al agua a quienes tengan heridas recientes, alguna enfermedad autoinmune, o padecimientos crónicos del riñón o el hígado.

Anualmente se reportan entre 150 y 200 infecciones a nivel nacional, especialmente en los estados próximos al golfo de México, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que señalan que el balance de fallecidos es de "una de cada cinco personas infectadas".

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El estado de Luisiana, que registró 26 casos y cinco muertes por esta bacteria en 2025, no ha publicado aún un balance del año actual.