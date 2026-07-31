Irak no corrobora afirmaciones saudíes sobre ataques y suspende visita de Al Zaidi a Riad

"El Gobierno contactó a Arabia Saudí para que proporcionara pruebas sobre los supuestos ataques y solicitó que compartiera información de seguridad para su verificación. Se formaron comités de investigación, pero las acusaciones no fueron confirmadas", indicó anoche el portavoz del Ejecutivo iraquí, Haider al Aboudi, en una entrevista a la televisión iraquí recogida por la agencia oficial de noticias de Irak, INA.

Las declaraciones del portavoz llegan en medio de la tensión entre Irak y Arabia Saudí tras los supuestos ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes que Riad atribuyó a milicias proiraníes operando desde territorio iraquí, y después de la respuesta conjunta saudí y estadounidense con bombardeos el miércoles en varias provincias del país.

Los ataques causaron al menos 20 muertos y 32 heridos y tuvieron como objetivo posiciones, sedes y cuarteles de las Fuerzas de Movilización Popular en Irak, una amalgama de grupos armados iraquíes que incluye a milicias alineadas con Irán y que actúan al margen de esta formación integrada en las Fuerzas Armadas de Irak.

Al Aboudi insistió en que Irak "no ha permitido ni permitirá que su territorio se utilice como plataforma para lanzar ataques contra países vecinos", y afirmó que el Gobierno "no ha autorizado ningún ataque dentro del territorio iraquí".

Por otro lado, añadió que "se suspendió tras los recientes ataques" la visita a Arabia Saudí que iba a hacer el primer ministro, Ali al Zaidi, quien empezó hace tres semanas sus primeros viajes oficiales fuera del país.

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No obstante, el portavoz incidió en que "el Gobierno no participará en la guerra ni ha formado parte de ningún bando en el conflicto regional", y subrayó la importancia de "la colaboración y la buena vecindad con todos los países, así como en las soluciones diplomáticas para reducir las tensiones".

Tras los ataques del miércoles, el Consejo de Seguridad Nacional de Irak anunció la elaboración de un "plan integral" para proteger su soberanía e impedir que se lancen ataques desde su territorio.

Los bombardeos de Arabia Saudí y EE.UU. se produjeron después de que el pasado día 27 Riad denunciara el lanzamiento de drones contra su infraestructura energética por parte de "milicias terroristas respaldadas por Irán" desde Irak, y urgió a Bagdad a tomar medidas para controlar a estos grupos.

El Gobierno de Al Zaidi abrió una investigación justo después, por lo que el consejo recordó que los bombardeos de Riad y Washington tuvieron lugar mientras se estaban manteniendo contactos para determinar los hechos.

Además, recordó que estos bombardeos se producen en medio del proceso de retirada de las tropas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y del plan para consolidar el monopolio estatal de las armas, que pretende desarmar a las milicias en Irak, unas cuestiones que deben resolverse a finales de septiembre.