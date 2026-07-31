Keiko Fujimori realiza su primer viaje como presidenta de Perú a zona afectada por sismo

La gobernante arribó al distrito de Chongos Bajo, el más golpeado por el movimiento telúrico, donde se reunió con autoridades locales, saludó a los pobladores y visitó un almacén y un albergue de emergencia instalados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Fujimori, quien asumió el cargo el martes pasado, declaró a periodistas que ha querido "que este primer viaje como presidenta sea a la zona afectada por este terremoto que ha dejado a cientos de familias damnificadas".

Añadió que ha conversado con las autoridades locales y regionales y hará una supervisión en la zona acompañada por representantes del Indeci y los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; Agricultura, Marco Vinelli; y Vivienda, Mauricio Arnillas.

"Quiero que quede bien claro a todos los damnificados que el Gobierno va a estar presente en todo este proceso de apoyo y reconstrucción", remarcó antes de indicar que el sector privado también será convocado para participar en estas tareas.

El sismo de magnitud 5,1, que tuvo una réplica de 3,7 que se sintió tan solo 17 minutos después, afectó principalmente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio.

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Las víctimas mortales se produjeron en Chongos Bajo, donde se reportó el fallecimiento de tres hombres y dos mujeres, entre ellas dos adultos mayores y un joven de 17 años, según el reporte oficial del Indeci.

El movimiento telúrico también dejó 32 heridos, 398 damnificados y 180 afectados, además de 52 viviendas destruidas, 43 inhabitables, y 74 afectadas.

Causó, además, daños en cuatro instituciones educativas, tres establecimientos de salud, dos templos religiosos, dos infraestructuras consideradas patrimonio cultural y mil metros de carretera.

Ante esto, el gobierno interino de Perú que presidió hasta el pasado 28 de julio el izquierdista José María Balcázar, declaró en emergencia a los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, así como a Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo.

Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) envió un equipo de expertos hacia la provincia de Chupaca para determinar los factores que intensificaron las consecuencias del sismo, ya que en la zona se encuentran los sistemas de fallas tectónicas de Huaytapallana y Altos del Mantaro.