La Bolsa de Londres baja un 0,27 %, pese al impulso de las petroleras

El índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 29,22 puntos hasta 10.868,05, al término de una semana en la que, el jueves, alcanzó su récord histórico de cotización intradía, al llegar a los 10.979,24 puntos.

Tras tender al alza buena parte de la jornada, el FTSE 100 acabó en números rojos, lastrado por las pérdidas de empresas de varios sectores.

La firma de tecnología financiera IG Group cayó un 14,42 % tras anunciar un acuerdo para comprar la estadounidense Underdog, mientras que la aeronáutica Melrose Industries se dejó un 4,40 %.

Entre los minoristas, JD Sports Fashion, de equipamiento deportivo, cedió un 4,14 %, y la cadena de tiendas de ropa Next perdió un 2,59 %.

Natwest lideró las ganancias con un ascenso del 3,22 % después de anunciar resultados semestrales mejores de lo esperado. Las petroleras BP y Shell ascendieron, respectivamente, un 1,77 y un 1,94 %, impulsadas por el repunte del petróleo en la sesión de hoy, cuando ronda los 90 dólares.