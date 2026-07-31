La extrema derecha francesa vincula Ceuta con la regularización y pide cambios en Schengen

En un mensaje en su cuenta de X, el presidente de la Agrupación Nacional (RN, el partido de Marine Le Pen), Jornan Bardella, reprochó al Gobierno español esa política y las consecuencias que a su juicio causó: "Al regularizar a cientos de miles de clandestinos, el primer ministro socialista de España, Pedro Sánchez, ha abierto las puertas de Europa a todos los peligros".

"El resultado -añade Bardella- está ahí : desde hace varios días, miles de migrantes llegan al enclave de Ceuta. Mañana estarán en nuestras calles, contra la voluntad del pueblo francés".

Por eso insiste en que "el Gobierno (francés) debe reforzar urgentemente los controles en la frontera terrestre con España" y avanza que si llegan al poder defenderán una reforma de Schengen que limite la libre circulación dentro de los países europeos firmantes de ese tratado únicamente a los ciudadanos europeos.

Y en esa misma línea, afirma que expulsarán "a los clandestinos", porque "es hora de enviar la señal de que Francia y Europa ya no aceptan la inmigración masiva".

En una línea paralela, la líder del RN y candidata a las elecciones presidenciales francesas la próxima primavera, Marine Le Pen, destaca también en X que "frente a las entradas masivas y coordinadas de migrantes en España alentados por el Gobierno español, Francia debe reforzar sin dilación los controles en sus fronteras".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Le Pen anunció que el año próximo "detendremos esta locura reservando la libre circulación Schengen a los nacionales de la UE", dando por hecho que conquistará el Elíseo en los comicios presidenciales de primavera.

Bardella, que es eurodiputado, añade que ha escrito al presidente de la Eurocámara para solicitar con carácter urgente la convocatoria de una plenaria extraordinaria para hablar de la protección de las fronteras exteriores, la seguridad de los ciudadanos y "medidas comunes frente a la gravedad de la situación en Ceuta y Melilla".

"Nuestros ciudadanos y nuestros pueblos -denuncia el presidente del primer partido de Francia en términos de representación en la Asamblea Nacional y favorito en los sondeos de cara a las elecciones de 2027- no tienen que sufrir las consecuencias de la complicidad pasiva del Gobierno socialista español frente a lo que es una verdadera invasión migratoria coordinada del territorio europeo".

También culpa directamente de lo que ocurre en Ceuta a la política de Pedro Sánchez el anterior ministro francés del Interior y líder del partido de la derecha clásica Los Republicanos (LR), Bruno Retailleau, en otro mensaje también en X.

"Vemos que la decisión española de regularizar a sus inmigrantes clandestinos, que yo había denunciado, crea un formidable efecto llamada que amenaza con desestabilizar toda Europa", escribió Retailleau.

Para el responsable conservador, conocido por su línea de mano dura en temas migratorios, "los otros países europeos y en primer lugar Francia, que es fronteriza con España, no tienen por qué sufrir las consecuencias de sus decisiones laxas".

"Tenemos que recuperar el control de nuestra política migratoria", recalcó.

Además, el exministro reclama, como lo ha hecho la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la suspensión de la libre circulación en el interior de la zona Schengen a España.

Las autoridades francesas han reaccionado al aluvión de entradas de migrantes en Ceuta anunciando un refuerzo en los controles fronterizos con España, pero el entorno del presidente, Emmanuel Macron, ha subrayado que se mantienen contactos con el Gobierno español y marroquí para un seguimiento de la situación y se ha ofrecido apoyo a España.

Un apoyo para controlar la frontera de Ceuta que, según el entorno de Macron, podría llegar incluso a través de la agencia europea de control fronterizo Frontex, si el Ejecutivo español lo solicitara.