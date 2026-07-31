La líder de AfD sobre Ceuta: Si es necesario, "hay que suspender el espacio Schengen"

"Alemania debe prepararse: hay que proteger las fronteras y aplicar con rigor las devoluciones. Si es necesario, también hay que suspender el espacio Schengen", escribió en su cuenta de X Weidel, líder del principal partido de la oposición en Alemania.

El mensaje estaba acompañado de una imagen en la que se leía: "Ceuta invadida".

"Las autoridades españolas han contabilizado hasta ahora 50.000 cruces ilegales de la frontera en Ceuta", abundó la líder del principal partido de la oposición en Alemania, que apuntó que "también hoy continúa sin cesar la avalancha hacia la frontera".

La líder de AfD, partido que defiende una línea dura en políticas de migración, señaló, "es probable que el destino de la mayoría de estos migrantes sea Alemania".

La víspera, Weidel, al comentar una noticia sobre los primeros cientos de cruces ilegales en Ceuta, había escrito en X que no "debía permitirse" que ocurriera lo que pasó en 2015, cuando llegaron a Alemania centenares de miles de demandantes de asilo, en su mayoría procedentes de la guerra civil siria.

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Este viernes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó lo que consideró un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" con la entrada irregular en la ciudad española de Ceuta en el norte de África de miles de personas desde Marruecos.