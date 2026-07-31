La poesía para jóvenes de Antonio María Flórez viaja a Medellín y Bogotá

La obra, publicada este año, está dirigida especialmente a adolescentes y jóvenes y reúne poemas sobre la infancia, el amor, la justicia, el paso del tiempo, los sueños y diferentes problemáticas sociales.

El libro surgió de un proyecto desarrollado con profesores y alumnos del centro educativo de Bogotá mediante talleres destinados a fomentar la lectura y la escritura y el contacto directo de los estudiantes con los autores.

La publicación, ilustrada por los artistas Rodrigo Díaz y Esther Raindo, ha recibido una ayuda a la edición de la Junta de Extremadura (Gobierno regional de esta comunidad autónoma española en el suroeste) por su interés cultural y literario y por su contribución a la difusión del patrimonio cultural extremeño.

Flórez participará entre el 11 y el 20 de septiembre en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, uno de los principales encuentros literarios de Colombia, que este año celebra su vigésima edición en el Jardín Botánico y otros espacios del norte de la ciudad.

Posteriormente, a finales de septiembre, presentará el volumen en el auditorio del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de la capital colombiana.

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Residente en la ciudad de Don Benito y estrechamente vinculado a Colombia, Flórez obtuvo en 2003 el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá con ‘Desplazados del paraíso’ y fue finalista en 2015 del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura colombiano.

Su viaje reforzará el puente literario abierto entre Extremadura y Colombia y dará continuidad a la presencia del autor y de las letras extremeñas en los principales encuentros culturales del país latinoamericano.