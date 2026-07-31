Más de 37.500 migrantes de los 50.000 que han entrado en Ceuta han vuelto ya a Marruecos

Son datos recabados hasta las 15:30 (13:30 GMT) de este viernes por el Ministerio del Interior español, quien esta mañana ya explicó que las salidas desde Ceuta al país vecino se estaban produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto.

Según pudo comprobar EFE, cientos de personas enfilan la carretera de acceso a la frontera para regresar a Marruecos a primera hora de esta tarde por varios motivos, entre ellos el acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.

Sin embargo, todavía hay miles de personas deambulando sin rumbo fijo por distintas calles y barriadas de la ciudad ceutí.

Mientras tanto, la Guardia Civil y el Ejército están actuando a pie de playa en la zona fronteriza del Tarajal para impedir el acceso de más personas por el mar.

EFE fue testigo de cómo estos agentes han impedido la llegada de un grupo de unas 40 personas que alcanzaron a nado la orilla, a los que se les ha invitado a salir de Ceuta y regresar a su país de origen.

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Además, las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia han recuperado en las últimas horas 43 cuerpos de migrantes que han fallecido al intentar entrar a nado a la ciudad, lo que eleva el total en todo el año a 75.

Ceuta permanece completamente cerrada en el aspecto comercial y laboral, de modo que todos los negocios siguen con sus persianas bajadas ante la inseguridad percibida tras esta entrada masiva.