Merz dice que España debe recuperar control en Ceuta y espera que Rabat admita a migrantes

"España quiere y debe recuperar el control de la situación en Ceuta lo antes posible. Por ello, acojo con satisfacción la intención de España de no permitir que los migrantes ilegales entren en el continente europeo", dijo Merz en un comunicado.

"Esperamos que Marruecos readmita a los migrantes ilegales de forma inmediata", agregó.

El jefe del Gobierno alemán calificó de "positivo" que la Comisión Europea y que el comisario de Asuntos de Interior y Migración hayan "prometido su apoyo" en resolver la situación y apuntó la importancia de la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).

"La protección de las fronteras exteriores de la UE es fundamental para luchar contra la migración ilegal", destacó Merz.

Por ello, "espero claramente que todos los Estados miembros de la UE cumplan con esta obligación", abundó el canciller, quien afirmó que está "en contacto con el Gobierno español" a este respecto.

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Este viernes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó lo que consideró un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" con la entrada irregular en la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, de miles de personas desde Marruecos.

Las Fuerzas de Seguridad españolas y los servicios de emergencia han recuperado por el momento los cadáveres de 34 personas en la costa de Ceuta tras la entrada masiva.