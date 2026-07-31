Miles de migrantes regresan a Marruecos tras una noche de violencia en la frontera

Buena parte de la multitud que el jueves colapsó la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) para alcanzar la frontera con Ceuta emprendió este viernes el camino de vuelta y busca regresar a sus ciudades de origen en Marruecos.

Mientras, se mantienen los enfrentamientos entre la policía marroquí y grupos incontrolados de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, en las proximidades del paso fronterizo, y continúa el goteo de migrantes que intentan acceder a la ciudad norteafricana española de Ceuta por el espigón que bordea la costa de Castillejos o a nado sin que las fuerzas marroquíes lo impidan.

En la carretera que conduce a la entrada del paso fronterizo con Ceuta se siguen desarrollando actos violentos que se han prolongado desde la madrugada.

La policía intenta dispersar con gases lacrimógenos y cañones de agua a los jóvenes concentrados en las colinas colindantes a la frontera, una zona que permanece intransitable, sembrada de piedras lanzadas durante la noche y de vehículos quemados.

La ciudad de Castillejos ha amanecido sumida en el caos y cubierta de basura, con cientos de personas durmiendo en las calles y la mayoría de los comercios cerrados.

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"Mantenemos el negocio cerrado por miedo a los actos de vandalismo y a la violencia que se pueda desencadenar por la tensión", explicó a EFE un comerciante del centro de la localidad.

Exhaustos, descalzos, con la ropa mojada y abatidos por la travesía, los migrantes intentan abordar autobuses, camiones, taxis compartidos e incluso turismos particulares —en los que llegan a hacinarse hasta ocho personas ocupando los maleteros— en dirección a Tánger (norte) para retornar a sus hogares.

Frente a la resignación de muchos, otros buscan todavía flotadores o cámaras de neumáticos para lanzarse al agua y llegar a Ceuta.

Aunque en menor cantidad que en días anteriores, persiste la llegada a nado y el cruce a pie por el espigón que marca la frontera entre España y Marruecos sin que las fuerzas de seguridad marroquíes lo impidan.

Marruecos mantiene el hermetismo sobre las consecuencias de esta crisis migratoria que podría superar a la de 2021 -cuando 10.000 personas entraron en Ceuta- y que ha dejado al menos 24 fallecidos, según las autoridades españoles.

La ciudad española de Melilla también ha sufrido altercados y la entrada de decenas de migrantes en su frontera aunque de manera más controlada que en Ceuta.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) informó de que cerca del punto fronterizo de Beni Nsar en Nador (norte) se produjeron violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y cientos de jóvenes, entre ellos muchos menores, que trataron de acceder a Melilla tanto a través de la valla fronteriza como del puerto.

Según la organización, varios miembros de las fuerzas auxiliares y algunos jóvenes resultaron heridos, mientras que un gran número de personas fue detenido.