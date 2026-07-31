Paraguay expresa interés en agenda con Brasil pese a desagrado tras palabras de Lula

"Nosotros vamos a seguir trabajando en una agenda constructiva y positiva", dijo en una conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, después de entregar, junto al vicepresidente del Gobierno, Pedro Alliana, una nota al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho.

En la nota, Paraguay manifestó su "desagrado" por las palabras de Lula sobre la Guerra de la Triple Alianza, rechazó que se presentaran de "manera distorsionada" esos hechos y pidió la devolución de objetos históricos, como el "cañón del presidente López y cañón Cristiano", así como trofeos de guerra y copias de todos los documentos históricos.

El pasado viernes, durante una visita a una fábrica de la empresa de defensa Avibras Aeroco, en el interior de São Paulo, Lula aseguró que a su país le gusta la paz, pero señaló que no pueden "olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir" territorio brasileño y desencadenó la Guerra de la Triple Alianza, que diezmó al primer país.

Sin aclarar la veracidad de estos dichos, el canciller paraguayo señaló que "la historia está escrita" y no cambiará por las palabras de Lula.

Además, refirió que el embajador brasileño en Asunción le aseguró que las declaraciones de Lula, que en octubre buscará un cuarto mandato al frente de Brasil, se sacaron de contexto.

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"El mensaje fue que las declaraciones del presidente Lula se han sacado de contexto, que esa no ha sido la intención, ofender al Paraguay y a los paraguayos, que verdaderamente él apuesta a la integración, que el Gobierno de Brasil lamenta que esto haya tomado esta dimensión", explicó el canciller.

Asimismo, Ramírez informó que habló con el diplomático brasileño del proceso de integración entre ambos países y la Central Hidroeléctrica Itaipú, cuya administración es compartida por Asunción y Brasilia.

Por otro lado, el canciller paraguayo indicó que su país desea "adoptar una relación de respeto mutuo y de responsabilidad" junto a Brasil, con el que comparte más de 300 kilómetros de frontera seca y unos 1.300 de límites separados por ríos, razón por la que transmitió a Marcondes de Carvalho que espera la devolución de los trofeos tomados tras la guerra.

"Esperamos, justamente, una respuesta positiva de Brasil", apuntó al respecto.