Parlamento de Ecuador archiva solicitud de juicio político contra exministra Inés Manzano

La resolución fue aprobada con 81 votos a favor del informe elaborado por la Comisión de Fiscalización, respaldado por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, mientras que 58 legisladores votaron en contra. En la sesión participaron 135 asambleístas.

El proceso había sido impulsado por tres asambleístas correístas de Revolución Ciudadana (RC), el partido líder de la oposición, quienes acusaban a Manzano de incumplir sus funciones en la contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM), encargada del suministro de generación termoeléctrica durante los apagones registrados en 2024.

Sin embargo, la Comisión de Fiscalización concluyó que las pruebas presentadas por los correístas no permitían establecer una responsabilidad política de la exfuncionaria y recomendó el archivo del proceso.

Durante el debate, legisladores de ADN defendieron la actuación de la Comisión y sostuvieron que no existían elementos suficientes para continuar con la interpelación, mientras que asambleístas de la Revolución Ciudadana insistieron en que la exministra debía responder políticamente por las decisiones adoptadas durante la emergencia eléctrica.

En 2024, Ecuador atravesó una crisis energética que derivó en una serie de apagones que, en ocasiones, llegaron a durar hasta 14 horas.