Reino Unido dice es "muy bienvenido" el desarme de Hamás, pero espera reacción de Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la víspera que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

Altos cargos de Hamás confirmaron el acuerdo en declaraciones a Al Yazira y a la cadena BBC, aunque lo condiciona a la retirada israelí del enclave.

"Obviamente, tendremos que esperar a la respuesta del Gobierno israelí", puntalizó Haigh en declaraciones a BBC.

"El sufrimiento en Gaza y en toda la región ha sido excesivo durante demasiado tiempo, y el coste humano de la guerra ha sido absolutamente obsceno e intolerable", subrayó.

Al ser preguntada si el Gobierno británico ha participado en estas conversaciones, Haigh se limitó a decir que los detalles de la respuesta del Ejecutivo se conocerán "a su debido tiempo".

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Trump afirmó en su cuenta de la red Truth Social que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán", mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.