Rusia califica como "colapso de la política migratoria de la UE" la crisis de Ceuta

"En cualquier caso, se trata de una catástrofe humanitaria que nos afecta a todos, pero al mismo tiempo, no podemos negar que supone un colapso de la política migratoria que la Unión Europea ha seguido durante muchos años", comentó el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Gruskó, citado por TASS.

El diplomático aseguró que las autoridades rusas siguen con atención los acontecimientos fronterizos entre España y Marruecos y "confían en que el gobierno español encontrará la manera de resolver el problema".

"De acuerdo con el derecho internacional, con una actitud tolerante y humanitaria hacia la situación de cada migrante y de estas personas que sufren y que intentan encontrar un futuro mejor", añadió el viceministro.

El representante ruso aprovechó para desviar la cuestión hacia la política europea de apoyo a Ucrania y afirmó que "España podría haber invertido su dinero no en Ucrania, sino en abordar su propia seguridad".

La reciente presión migratoria en la frontera terrestre de Ceuta (España) vuelve a situar en el centro del debate político la eficacia de las devoluciones y la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

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Según fuentes del Ministerio del Interior, más de 37.500 migrantes de los 50.000 que entraron de forma irregular en la ciudad norteafricana española de Ceuta en las últimas horas han retornado ya a Marruecos, mientras que se han recuperado 57 cadáveres en el mar.