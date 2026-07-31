Suecia apremia a España a recuperar el control sobre la situación en Ceuta

"Es importante que España actúe de forma rápida para recuperar el control de la situación y cumpla con sus compromisos dentro de la cooperación en el Tratado de Schengen", señaló el mandatario conservador en un mensaje en la red social X.

Kristersson se mostró listo para "adoptar las medidas necesarias para proteger el orden y el control" en el caso de que se vean comprometidos la seguridad de Suecia o la situación migratoria en este país nórdico.

El Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, no debe cometer "los mismos errores que los socialdemócratas en Suecia en 2015", apuntó Kristersson, en alusión a la postura aperturista del entonces Ejecutivo sueco respecto a la crisis migratoria desencadenada con motivo de la guerra en Siria.

"Después de recibir informaciones sobre lo ocurrido, el ministro de Inmigración, Johan Forssell, ha estado en contacto con sus colegas nórdicos y no descartamos tomar las medidas que hagan falta para que lo de 2015 no ocurra de nuevo", añadió Kristersson.

El ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), segunda fuerza parlamentaria y apoyo externo del Ejecutivo en minoría que encabeza Kristersson, había respaldado previamente la propuesta italiana de suspender la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación con España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esto no es otra cosa que una invasión. España debe cerrar inmediatamente su frontera. Si no lo hace, debería ser expulsada de Schengen y deberían cerrarse las fronteras con España con efecto inmediato", escribió hoy en X el líder de SD, Jimmie Åkesson.

El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de Ceuta, en el norte de África, tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende a 34, informaron a EFE fuentes policiales.