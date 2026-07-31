Talibanes hallan los cuerpos de 14 desaparecidos en una ruta migratoria de Afganistán

"Los cadáveres de estas personas fueron encontrados ayer en la zona de Lalo, en el desierto de Margo, gracias a los esfuerzos conjuntos de funcionarios del Gobierno y residentes locales", declaró el portavoz provincial de Nimroz, Mawlawi Abdul Mutawakil Tawhidi, en un comunicado a los medios.

Según Tawhidi, las 14 víctimas formaban parte de un grupo de 19 personas que desapareció mientras intentaba viajar ilegalmente a Irán a través de los desiertos de la provincia de Nimroz. Añadió que los cuerpos serán trasladados hoy a la capital provincial, Zaranj, donde serán identificados antes de ser entregados a sus familias.

Este hallazgo se produce después de que las autoridades locales talibanes anunciaran el pasado 19 de julio que cinco miembros del grupo habían sido encontrados muertos, mientras continuaban las operaciones de búsqueda de los 14 restantes.

En aquel momento, las autoridades indicaron que el grupo viajaba en un vehículo Toyota y se había adentrado en una zona remota de la provincia de Nimroz, carente de instalaciones y condiciones adecuadas para la supervivencia humana, antes de desaparecer.

Las provincias occidentales y suroccidentales de Afganistán, en particular Nimroz, siguen siendo las principales rutas de tránsito para los afganos que intentan migrar de forma irregular hacia Irán y posteriormente a otros países, enfrentándose muchos de ellos a riesgos mortales al cruzar zonas desérticas remotas.