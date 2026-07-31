'The Walking Dead' se emitirá en Netflix a nivel mundial tras un acuerdo de 500 millones

Un acuerdo que tienen una vigencia de cinco años, periodo durante el cual tanto la serie original como todas las derivadas, se podrán ver en Netflix y en AMC+, plataforma de la productora AMC, responsable de toda la saga, según informan medios estadounidenses.

De esta forma, los espectadores de Netflix podrán ver la serie original, 'The Walking Dead', y todas las derivadas: 'Fear the Walking Dead', 'The Walking Dead: Daryl Dixon', 'The Walking Dead: Dead City', 'The Walking Dead: The Ones Who Live', 'The Walking Dead: World Beyond' y 'Tales of The Walking Dead'.

Netflix posee los derechos exclusivos de emisión en Estados Unidos de la saga desde 2011 y ahora podrán verla sus abonados internacionales.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con AMC Global Media para seguir ampliando ese acceso a más audiencias en todo el mundo y llevar todo el universo de 'The Walking Dead' a Netflix", afirmó la vicepresidenta de licencias de la plataforma, Lori Conkling, en un comunicado de la plataforma.