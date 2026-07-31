Tiroteo en el exterior del mayor aeropuerto de Brasil mientras enviaban 400 kg de cocaína

El incidente se produjo a plena luz del día en la zona de acceso restringido de la terminal 3 del aeropuerto, situado en la zona metropolitana de la ciudad de São Paulo, indicó la Policía Federal en una nota.

Los agentes llegaron a frustrar el envío de la droga, que tenía como destino el continente europeo y en el cual participaron al menos una decena de personas, entre ellas un trabajador del aeropuerto, según la prensa local.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los sospechosos cargaban unas cajas en una zona de obras en las inmediaciones del aeropuerto.

Las fuerzas de seguridad se acercaron al lugar rápidamente y hubo un tiroteo con la cuadrilla de criminales. Nadie resultó herido.

Todos los sospechosos consiguieron huir, aunque por el camino se dejaron parte de la droga.

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Así, la Policía Federal de Brasil decomisó unos 400 kilos de cocaína, distribuidos en cinco maletas que ya estaban en el interior de una aeronave y otras cuatro cajas abandonadas en el lugar.

Las diligencias continúan para identificar a los implicados y esclarecer las circunstancias de lo sucedido, de acuerdo con la institución, que contó con el apoyo de las Policías Militar y Civil de São Paulo durante la intervención.