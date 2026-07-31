Trump dice que está perdiendo la "fe" en los negociadores iraníes porque "mienten"

"Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten", respondió a la prensa durante una reunión con su gabinete celebrada en la residencia de descanso presidencial de Camp David, a las afueras de Washington.

Trump recordó que esta misma semana, después de que Estados Unidos frenara sus ataques para dar espacio a las conversaciones, los iraníes "dispararon cinco misiles".

"Los interceptamos, pero estábamos en medio de una negociación", criticó el mandatario.

El inquilino de la Casa Blanca insistió en que "los iraníes siempre quieren hablar, pero incumplen su palabra muy a menudo".

Según dijo, sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, además del vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, siguen involucrados en las conversaciones.

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Tras cinco meses del conflicto que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra se ha vuelto a recrudecer estas últimas semanas después de que se rompiera la tregua firmada en junio.

Trump afronta una creciente presión interna para poner fin a un conflicto muy impopular entre la ciudadanía estadounidense y a las puertas de las elecciones del 3 de noviembre para renovar el Congreso.