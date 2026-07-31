Ultraderechista Wilders pide expulsar a España de Schengen y cerrar fronteras neerlandesas

"¡Nuestras fronteras deben cerrarse YA y España debe ser expulsada de Schengen!", escribió Wilders en sus redes sociales, y acusó a "los locos de la izquierda liberal", donde incluyó tanto al Gobierno español como al neerlandés, de permitir "la entrada de todo el mundo".

El dirigente ultraderechista, que lidera uno de los partidos más grandes del Parlamento neerlandés, anunció que ha solicitado la convocatoria de un debate plenario urgente para abordar la situación en España, sus posibles repercusiones para Países Bajos y las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse.

Estas palabras de Wilders se suman a la reacción que ya compartió ayer en sus redes, calificando la situación en Ceuta de "invasión islámica", y escribiendo: "Deténganlos a todos. Devuélvanlos a todos. No más. No más islam".

El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, aseguró este viernes que "confía" en que España hará "lo necesario" para proteger la frontera exterior de la Unión Europea (UE) en Ceuta, al tiempo que instó también a Marruecos a adoptar "las medidas oportunas" ante la situación, que calificó de "preocupante".

"Confiamos en que España haga lo necesario para proteger las fronteras exteriores de la UE y en que Marruecos también dé los pasos necesarios", señaló Berendsen.

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El jefe de la diplomacia neerlandesa explicó que habló esta mañana con sus homólogos español y marroquí para abordar la situación, aunque no dio más detalles del contenido de esas conversaciones, y celebró que la Comisión Europea haya ofrecido apoyo a España.

La ministra neerlandesa de Defensa, la liberal de derechas Dilan Yeşilgöz (VVD), consideró "necesario actuar con rapidez y firmeza" ante la "inaceptable" situación en Ceuta.

"Debemos asegurar y proteger nuestras fronteras. Quedarnos de brazos cruzados mientras inmigrantes ilegales entran en Europa no es una opción", advirtió.

Por su parte, el exministro neerlandés de Defensa y actual líder parlamentario del VVD, Ruben Brekelmans, pidió ejercer la "máxima presión" sobre España y Marruecos para frenar "la escandalosa avalancha".

Además, consideró que, si España no "protege las fronteras", la agencia Frontex debería intervenir y no debería descartarse "ningún instrumento de presión", incluida una suspensión "práctica" de la participación de España en el espacio Schengen.

También defendió que la UE imponga sanciones a Marruecos si este país no quiere "readmitir a todos" sus ciudadanos, e instó a suspenderle las ventajas comerciales si Rabat no actúa con suficiente firmeza.

La política migratoria es uno de los asuntos más sensibles en Países Bajos: el Gobierno en minoría del primer ministro Rob Jetten ha impulsado reformas para endurecer el sistema de asilo y reforzar el control de la inmigración de forma "estricta pero justa", mientras partidos como el de Wilders mantienen la presión para adoptar medidas más restrictivas y controles fronterizos.