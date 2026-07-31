Una 'Casa Blanca' tropical, la nueva sede de la Presidencia colombiana en Barranquilla

La nueva oficina para el Jefe de Estado está ubicada en el Batallón Paraíso, dentro de las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, donde esta semana decenas de trabajadores se esmeran para tenerlo a punto de manera que pueda servir como sede alterna a la Presidencia en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, por deseo expreso del futuro mandatario.

La edificación data de 1938 y a lo largo de nueve décadas se le hicieron remodelaciones que pasaron desapercibidas para los barranquilleros, con el fin de adaptarlo a las necesidades del momento, pero las reformas en curso, con paneles de yeso laminado que le dan a su fachada una apariencia de 'Casa Blanca' tropical, son objeto de críticas.

En imágenes que circulan en redes sociales del avance de las obras se puede ver que el edificio de tejado rojo tendrá un frontispicio apoyado en dos columnas con la inscripción 'Presidencia de la República'.

"¡Esto es demasiado bananero! El afán de romper con las tradiciones democráticas de Abelardo de la Espriella pone en evidencia su muy peligrosa frivolidad", señaló en su cuenta de X Carlos Carrillo, quien fue director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el gobierno del saliente presidente Gustavo Petro.

El edificio, situado en un descampado colindante con el sector turístico del Malecón, con barrios residenciales de clase media y con la zona industrial aledaña al río Magdalena, tiene varios niveles subterráneos a prueba de ataques, completamente equipados para que el presidente y sus colaboradores cuenten con todos los protocolos de protección.

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Una de las secciones que destacan en este búnker es la 'sala de situaciones', un espacio equipado con sistemas de comunicación y video-vigilancia donde el presidente y su equipo podrán reunirse con mandos militares y de Policía para recibir informes de inteligencia y monitorear operaciones en tiempo real.

En 2011, el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Atlántico hicieron inversiones en la edificación para convertirla en sede del Comando Conjunto del Caribe, desde donde se ejercía el mando operacional sobre las fuerzas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, desplegadas en todos los departamentos del norte de Colombia.

Mientras los trabajos avanzan a toda marcha, desde diferentes sectores políticos han formulado inquietudes relacionadas con el origen de los recursos para las remodelaciones.

El senador Orlando De la Hoz, quien es oriundo de Barranquilla y pertenece al Pacto Histórico, partido político que perdió la elección presidencial ante De la Espriella, calificó las adecuaciones del Batallón Paraíso como "folclóricas e improvisadas" y exigió "claridad sobre el origen de los recursos", ya que las obras no cuentan con el aval financiero del Ministerio de Defensa.

Al respecto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, quien publicó en sus redes sociales un recorrido que hizo por los trabajos, aclaró que su administración "no ha destinado recursos" para tal fin, sino que "se ha limitado a coordinar aportes de empresarios privados de la región, entre ellos materiales de construcción, carpintería de aluminio y ventanería".

"No hemos invertido, pero sí hemos coordinado una serie de apoyos que han dado algunos privados. Se ha necesitado por ejemplo unas puertas de vidrio que las han venido aportando unos empresarios como los hermanos Daes de (la empresa) Tecnoglass", declaró Verano De la Rosa en días pasados.

Para la oposición, el hecho de que sean empresarios quienes asumieron los costos del nuevo despacho presidencial, puede crear conflictos de interés.

Los detalles de la reforma arquitectónica se mantienen en reserva, pero el entorno del presidente electo ha indicado que además del Batallón Paraíso, la antigua Casa de la Aduana, un inmueble histórico restaurado del centro de Barranquilla, será la sede de consejos de ministros y para recepciones a delegaciones nacionales e internacionales.

La decisión del futuro Gobierno de despachar desde Barranquilla forma parte de un plan de descentralización de De la Espriella que incluye sedes alternas en Medellín y Cali, y el uso del Palacio de San Carlos en Bogotá como sede presidencial, dejando la Casa de Nariño, hasta ahora sede del Ejecutivo, como museo abierto al público.