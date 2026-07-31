Unas 49.000 personas entraron irregularmente a Ceuta en últimos días, según primer cálculo

Esa es la estimación que se ha hecho de forma provisional, ya que fuentes del Gobierno señalaron a EFE que, por el momento, no hay cifra oficial.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que se vive en la ciudad autónoma después de que miles de personas hayan llegado a ella a nado o por el espigón que le separa de Marruecos.

La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes a Ceuta y desembocó el jueves en una entrada masiva por el espigón fronterizo del Tarajal.

Al menos 24 personas han fallecido en esta crisis al intentar llegar a nado al territorio europeo, informaron este viernes a EFE fuentes policiales.

Se trata de la crisis migratoria entre Marruecos y España más grave desde 2021 y está generando multitud de reacciones a nivel europeo, de países como Italia y Finlandia que abogan incluso por excluir a España del espacio de libre circulación Schengen.