Uruguay mantendrá precio de los combustibles en agosto pese a los mercados internacionales

Así lo indica un comunicado emitido en conjunto por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

De acuerdo con esto, el litro de gasolina costará 88,67 pesos (2,13 dólares) y el de gasoil 58,68 pesos (1,41 dólares), mientras que el precio del kilogramo de supergás será 93,56 pesos (2,25 dólares).

"Siguiendo los precios de venta de referencia calculados por URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua), el traslado de esa variación al mercado interno implicaría un aumento de 0,3 % en la nafta Súper y de 12,8 % en el gasoil 50S", detalla el comunicado.

Asimismo, indica que la decisión de mantener los precios "se enmarca en la estrategia adoptada desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales del petróleo, originado por el conflicto en Medio Oriente".

"En el contexto de una nueva suba de los precios internacionales de referencia para este mes, el Poder Ejecutivo mantiene la política de no trasladar la volatilidad internacional al mercado local y realizar ajustes graduales de modo de brindar estabilidad a los consumidores", añade.

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El pasado 14 de julio, la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, aseguró que el Gobierno mantenía un "monitoreo constante" de la fluctuación internacional del precio del petróleo, tras la subida del crudo en el mercado, para definir las tarifas locales de los combustibles de cara al mes de agosto.

En julio, Uruguay había bajado un 5 % el precio de los combustibles tras meses de aumentos.