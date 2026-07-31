Veinticinco muertos y 44 heridos en un accidente de autobús en Argelia

El siniestro se produjo en una carretera local de la localidad de Boumerdés (este), a unos 45 kilómetros de la capital, cuando un autobús de pasajeros "de gran tamaño" volcó y se precipitó por una pendiente, dando varias vueltas hasta que el vehículo paró.

Las autoridades de Protección Civil señalaron, a través de su cuenta de Facebook, que "se espera que el número de víctimas mortales vaua aumentado, debido a la cantidad de casos graves entre los heridos rescatados".

Tras concluir con la recuperación de los cuerpos de los fallecidos y la evacuación de los heridos, el Gobierno del presidente Abdelmayid Tebún transmitió sus condolencias a los familiares y aseguró que se llevará a cabo una "exhaustiva y profunda investigación para revelar las causas del siniestro".

Además, Tebún declaró tres días de luto oficial a partir de hoy, durante los cuales las banderas nacionales ondearán a media hasta en instituciones y sedes de Gobierno, así como en las empresas públicas.

Casi ocho horas después del siniestro -que se produjo pasadas las 9:00 hora local (8:00 GMT), continúa la identificación de algunos cadáveres, mientras otros ya fueron entregados a sus familiares y trasladados a sus lugares de origen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque los accidentes de autobús en Argelia son frecuentes, este es el de mayor magnitud en el último año, seguido de otro registrado en agosto de 2025, en el que fallecieron 18 personas.

El Gobierno del país magrebí puso en marcha el pasado septiembre un proyecto para la renovación de los autobuses, al reconocer que la gran mayoría superaban los 30 años de antigüedad, lo que "aumenta notablemente" el riesgo de accidentes por fallos mecánicos.