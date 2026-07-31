Von der Leyen dice que imágenes de Ceuta son "inaceptables" y pide "devoluciones rápidas"

"Las imágenes que nos llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas", señaló la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, la política conservadora alemana añadió que "hay que poner fin de inmediato a las travesías peligrosas. Hay que desmantelar las redes de tráfico ilegal. Y las devoluciones deben ser rápidas, tal y como permiten nuestras normas".

Para ello, Von der Leyen aseguró que ha encargado a los comisarios europeos de Interior, Magnus Brunner, y para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, que "presten apoyo para controlar la situación".

Brunner "ya está colaborando estrechamente con España y está dispuesto a desplazarse a los puntos críticos", dijo la jefa del Ejecutivo europeo, y "trabajará para proporcionar apoyo operativo adicional a España, entre otras cosas a través de Frontex".

Por otro lado, Šuica "está en contacto con su homólogo marroquí", añadió.

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"Confío en que nuestra estrecha colaboración con Marruecos contribuya a obtener resultados concretos", concluyó Von der Leyen.

Un portavoz comunitario afirmó a EFE este jueves que "la Comisión ha estado prestando apoyo operativo y financiero a España, también en Ceuta. Y estamos dispuestos a ofrecer más apoyo a España, tanto financiero como a través de asistencia técnica y operativa adicional, incluso por medio de Frontex".