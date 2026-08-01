Al menos 12 muertos por rayos en varias provincias del Yemen en las últimas 48 horas

El incidente más grave ocurrió en la provincia de Amran (noroeste), donde cuatro mujeres murieron y otras seis resultaron heridas cuando un rayo impactó una vivienda en la aldea de Amad, a unos 40 kilómetros de la capital, Saná, según un comunicado de la Autoridad de Defensa Civil.

En la provincia de Hudeida (oeste), tres miembros de la misma familia murieron cuando un rayo impactó su casa en el distrito de Jabal Ras, añadió la nota.

Mientras, se reportaron otras cinco muertes en incidentes separados en las provincias noroccidentales de Saada, Hajja, Saná y Al Mahwit, elevando el número total de fallecidos en el país a 12 en los últimos dos días.

La Autoridad de Defensa Civil instó a los residentes a evitar áreas abiertas durante las tormentas eléctricas, mantenerse alejados de árboles altos, postes de electricidad y objetos metálicos, desconectar los aparatos eléctricos y seguir los avisos oficiales.

Mientras aumentan las muertes, el Centro Nacional de Meteorología y Alerta Temprana del Yemen pronostica más tormentas eléctricas en gran parte del país durante las próximas 24 horas.

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El centro meteorológico advirtió a los residentes sobre inundaciones repentinas en valles y zonas bajas, aconsejándoles no cruzar zonas inundadas y evitar terrenos elevados, árboles aislados y el uso de teléfonos móviles durante las tormentas eléctricas.

También advirtió sobre la reducción de la visibilidad, desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra en carreteras de montaña debido a las fuertes lluvias y la niebla.

El Yemen sufre lluvias torrenciales estacionales durante los meses de verano, pero años de conflicto han debilitado la infraestructura, la capacidad de respuesta ante emergencias y la preparación ante desastres, dejando a las comunidades más vulnerables a los peligros relacionados con el clima.