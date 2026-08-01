Circuit, el mayor festival LGBTIQ+ del mundo, reunirá a 60.000 personas en Barcelona

En esta edición, la que llega al número 17, el certamen atrae a visitantes de unos 80 países, entre los que destacan los que proceden de EE.UU., Francia, Australia y Reino Unido, con un perfil de poder adquisitivo medio-alto.

Más de 50 artistas de 23 países conforman un cartel que la organización presenta como la más amplia y diversa de su historia.

Entre ellos destacan figuras clave del sonido Circuit como Abel, Anne Louise, Nina Flowers, Brady Prince, Joshua Ruiz, Alex Acosta, Fran Albuquerque o Mario Beckman, junto a más de 50 DJs y productores residentes de Matinée como Tom Stephan, David Tort, Pagano, Chris Bekker, Las Bibas From Vizcaya, Phil Romano, Moussa, Enrico Meloni, Iván Gómez e Ivanhoe.

La portavoz del Circuit Festival, Ángela Ballesta, ha explicado a EFE que, de momento, no hay ninguna actividad que haya colgado el cartel de completo aunque se espera que ocurra más adelante, como en otras ediciones.

Ballesta ha recordado que muchos visitantes internacionales vienen al Circuit buscando las "garantías sociales" para vivir su sexualidad que no existen en sus países de origen, en especial en el momento actual de auge de los movimientos ultraconservadores.

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"El festival propone un espacio de ocio donde cualquier persona, con independencia de cómo se vea o se sienta, sabe que puede disfrutar en un ambiente de respeto y entendimiento", ha dicho.

El 4 de agosto, el Water Park Day en Illa Fantasia de Vilassar de Dalt (Barcelona), cuya pista de baile es la propia piscina de olas del parque, tendrá como invitado especial al productor danés Morten, creador del sonido 'future rave' y considerado una de las figuras más destacadas de la electrónica internacional.

Circuit abrirá también sus escenarios a artistas y colectivos vinculados a escenas queer, 'underground' y alternativas que están redefiniendo la electrónica internacional.

Además, el 6 de agosto, la legendaria fiesta Pervert XXL contará con cinco espacios y cuatro escenarios inspirados en la cultura club berlinesa, el imaginario queer y los sonidos más innovadores.

En total se celebrarán 12 fiestas de diferentes dimensiones y conceptos de algunas de las promotoras LGTBIQ+ más activas y de mayor éxito de la escena clubbing, como Guapo (Brasil), Guyz (Alemania), Rapido (Holanda), H.I.M. (Bélgica) y las españolas Candy Madrid o Sundia by WE Party, entre otras.

Los eventos estarán repartidos por diferentes lugares como Razzmatazz, Fira Gran Via de L'Hospitalet, el parque acuático Illa Fantasia, Input, Safari, SeaSea Club y Luz de Gas, que es la novedad de este año.

Los organizadores no tienen estudios sobre el impacto económico del festival, aunque sí subrayan que genera cada año unos 1.500 empleos directos e indirectos.