La Policía de Sudáfrica incauta 95 kilogramos de cocaína en un aeropuerto de Johannesburgo

Esta operación se llevó a cabo el viernes sobre las 13.00 horas (11.00 GMT), tras la llegada de un vuelo procedente de la ciudad brasileña de São Paulo, según publicó la Policía sudafricana en un comunicado.

"Los 95 kilogramos de cocaína fueron incautados en la sección de carga del Aeropuerto Internacional OR Tambo", añadió el cuerpo policial.

Hasta el momento no se han realizado arrestos, y las autoridades abrieron una investigación para identificar y detener a los involucrados en esta operación de tráfico de drogas.

Por último, la Policía mostró su compromiso de desarticular redes criminales organizadas involucradas en el tráfico ilícito de drogas, y aseguró que seguirá trabajando para proteger que las fronteras y puertos de entrada a Sudáfrica.