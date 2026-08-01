Las autoridades kazajas no contemplan cierre total del Consorcio de Oleoducto del Caspio

Moscú, 1 ago (EFE).- El Ministerio de Energía de Kazajistán afirmó este sábado que no contempla un escenario que implique el cierre total del Conscorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), a través del cual Kazajistán exporta la mayor parte de su petróleo a los mercados mundiales y que ha sido en varias ocasiones objetivo de ataques a causa de la guerra de Ucrania.