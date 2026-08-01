Las defensas ucranianas neutralizaron dos misiles y 154 drones rusos la pasada noche

Según su parte matinal, Rusia lanzó cuatro misiles antibuque Zircon/Onyx; 27 misiles balísticos Iskander-M/S-400; dos misiles antiradar Kh-31 y dos misiles teledirigidos Kh-59/69.

Además, despegaron de territorio ruso y de regiones ucranianas ocupadas 185 drones de ataque tipo Shahed (incluidos modelos a reactor), Gerbera e Italmas; así como drones merodeadores Banderol y drones réplica Parody.

"El objetivo principal del ataque fue la región de Kiev. También fueron atacadas las regiones de Dnipropetrovsk, Sumi, Járkov y Poltava", señaló el parte.

En total, pudieron ser suprimidos dos misiles, un Iskander-M/S-400 y un Kh-59/69, así como 154 drones de diferentes tipos.

"Según informaciones preliminares, cuatro misiles antibuque y 26 misiles balísticos hicieron impacto, así como 23 drones de ataque, en 21 emplazamientos y cayeron fragmentos de objetos derribados en dos emplazamientos. Además, tres misiles no alcanzaron sus objetivos", resumió la institución castrense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Kiev, el ataque ruso provocó al menos nueve muertos y 30 heridos, entre ellos cuatro niños, en siete distritos distintos, y causó daños en bloques de viviendas y edificios no residenciales, incluido un centro educativo y la Embajada de Lituania.

Por otro lado, en Poltava (centro), las autoridades regionales informaron de que los rusos habían golpeado una infraestructura esencial y una terminal logística.